Sakla Samanı Gelir Zamanı Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sakla samanı gelir zamanı atasözünün Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ‘Bir şey çok değersiz görünse bile o kesinlikle atılmamalıdır’ anlamı üzerinden ifade edilir.

Sakla Samanı Gelir Zamanı Atasözünün Anlamı Nedir?

Bazı şeyler erken zamanda kesinlikle atılmamalıdır. Özellikle günün birinde lazım olacak şekilde görünen eşyalar ya da farklı maddeler saklanmalıdır. Böylece zamanı geldiğinde onu gerektiği yerde kullanabilir ve ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu anlama sahip olan atasözü ise sakla samanı gelir zamanı ile öne çıkıyor.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Birçok şey değersiz olsa dahi atılmamalıdır. Zamanı geldiğinde mutlaka değerlendirilecek bir yeri olur. Bu anlamı üzerinden sakla samanı gelir zamanı atasözünü değişik vakitlerde kullanabilirsiniz. Öğüt vermek amaçlı kullanılan atasözleri, geçmişten günümüze kadar ulaşmış en önemli kısa deyimler olarak öne çıkmaktadır. Bunlar içerisinde sakla samanı gelir zamanı atasözü de önemli bir yere sahiptir.