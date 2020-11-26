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26.11.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

‘Saklama, görmezden gelme’ çağrısı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, İletişim Başkanlığı bir farkındalık kampanyası başlattı.

‘Saklama, görmezden gelme’ çağrısı

Kampanya kapsamında, kadına yönelik şiddete karşı “Saklama, görmezden gelme” çağrısı yapıldı. Farkındalık kampanyası kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası işbirliğiyle hazırlanan filmlerde, kadına yönelik şiddete karşı etkili mücadelenin “saklama”dan ve “görmezden gelme”den yapılabileceği mesajı verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında ‘susma’, yaşadıklarını ‘saklama’ diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir” dedi.
Hazırlanan filmlerde toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet edildi. Şiddete uğrayan kadınların mağduriyetlerini saklama sebepleri farklı olsa da atmaları gereken adımların aynı olduğuna işaret edilen filmlerde, şiddet karşısında susmaktan ve mağduriyetlerini saklamaktan vazgeçen kadınların sadece kendileri için değil tüm mağdurlar adına cesaret verici bir hareketi de başlatmış olacakları vurgulandı.

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