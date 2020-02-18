MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Saklandığı gardıropta yakalanınca arkadaşını bıçaklayan sanığa hapis cezası
ABONE OL
18.02.2020 - 13:14 | | DHA

Saklandığı gardıropta yakalanınca arkadaşını bıçaklayan sanığa hapis cezası

Kayseri'de, saklandığı yatak odasının giysi dolabında kendisini yakalayan arkadaşını bıçakla yaralayan Suriye uyruklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saklandığı gardıropta yakalanınca arkadaşını bıçaklayan sanığa hapis cezası

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Suriye uyruklu tutuklu sanık Waaled Alsalmo (19), Suriye uyruklu müşteki Zekeriye E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Alsalmo, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında pişman olduğunu belirtti.

Müşteki Zekeriye E. ise olay günü işten döndüğünde eşinin kapıyı geç açtığını ve üzerinde iç çamaşırı bulunduğunu söyledi.

Eşine neden giyinik olmadığını sorduğunu anlatan Zekeriye E, "O da banyo yapacağını söyledi. Eşimin konuşmasından şüphelendiğim için evi aramaya başladım. Yatak odasındaki elbise dolabını aradığım sırada Waaled Alsalmo saklandığı yerden çıkarak elindeki bıçağı göğüs bölgeme saplamaya başladı. Yakalamak için peşinden koştum ama aldığım yaralardan dolayı kapının önünde bayıldım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen müşteki Zekeriye E'nin eşi Ayşe E. de olay günü kardeşinin kapıyı açık bıraktığını ve sanık Alsalmo'yu evin içinde bıçakla gezerken gördüğünü öne sürdü.

Tam o sırada eşinin kapıyı çaldığını ve ne yapacağını bilemediğini aktaran Ayşe E, "Hareketlerimden şüphelendiği için odaları aramaya başladı. Yatak odasına girdiği sırada dolapta saklanan Waaled Alsalmo, yanında getirdiği bıçakla eşimi bıçaklamaya başladı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alsalmo'ya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

OLAY

Kocasinan ilçesinde 2 çocuk babası Zekeriye E, işten erken döndüğü evinde, kapıyı geç açan eşinden şüphelendiği için evin içini aramaya başlamış, yatak odasında elbise dolabında arkadaşı Alsalmo ile karşılaşmıştı.

Gardıroptan çıkan Alsalmo tarafından bıçaklanan Zekeriye E, hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan Alsalmo ise daha sonra yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

 

100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, farklı çeşitlerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kendisini 'savcı' diye tanıtıp, 48 bin lira dolandırdı

Kendisini 'savcı' diye tanıtıp, 48 bin lira dolandırdı

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber