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02.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Saldırgan çamaşırına jilet saklamış

Saldırgan çamaşırına jilet saklamış

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Diyarbakır’da polis memuru Atakan Arslan’ı şehit eden zanlıya işkence uygulandığı iddialarına ilişkin, “Zanlı yakalandıktan sonra adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmıştır. İnce aramada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur” açıklaması yaptı. Çataklı, “üst arama işlemi” esnasında çekilen fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çataklı, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirdiğini ve “işkenceye sıfır tolerans” gösterdiğini kaydetti. 

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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