Saldırganlar bırakıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos’ta 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi’nde otobüs durağında taksi bekleyen N.B.’nin cinsel saldırıya maruz kalması ve darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüpheli Tarık Ö. (30) ve Ramazan S.’yi (29) Kadıköy’de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından Ramazan S.’yi serbest bıraktı, Tarık Ö.’yü ise tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hakimlik, Tarık Ö.’nün, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına karar verdi.