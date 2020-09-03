03.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Saldırganlar bırakıldı
Kadıköy’de N.B. (22) adlı genç kıza otobüs durağında tacizde bulunan ve darp eden 2 saldırgan serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos’ta 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi’nde otobüs durağında taksi bekleyen N.B.’nin cinsel saldırıya maruz kalması ve darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüpheli Tarık Ö. (30) ve Ramazan S.’yi (29) Kadıköy’de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından Ramazan S.’yi serbest bıraktı, Tarık Ö.’yü ise tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hakimlik, Tarık Ö.’nün, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına karar verdi.