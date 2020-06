Salgın atları da yavaşlatabilir

Aylık en az 7 bin lirayı bulan bakım maliyetine karşın yarışların durmasıyla ciddi maddi kayıplar yaşadığını söyleyenler de var. 80 günlük aranın ardından çarşamba günü başlayacak at yarışlarının hazırlıklarını Veliefendi Hipodromunu’nda izledik. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, at sahipleri, jokey ve antrenörlerle Kovid-19 pandemisinin yarış atlarına etkisini konuştuk.

‘Hep hazırdık’

Özbelge, 20 Mart’taki yasağın ardından hipodromdaki yaşamın kısıtlı da olsa devam ettiğini anlattı: “Çünkü buradaki atların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Diğer spor müsabakalarında idmanlar durdu ve herkes evine gitti. Bizim öyle bir şansımız yok. O atlar o idmanları yapmak zorunda. Antrenmanlarımız aralıksız sürdü. İstanbul hipodromunda günde 700 at idman yapıyor. Biz her zaman yarışa hazırdık. Tek fark yarış yapamadık. Dünyanın birçok ülkesinde yarışlar iptal edilmedi. Çünkü insanlardan atlara, atlardan insana bulaşma riski yok. Almanya, Fransa, İtalya’da yarışlar başladı. Biz 10 Haziran’dan daha önce yarışların başlamasını bekliyorduk. 600 kişinin her gün giriş yaptığı hipodromda sadece 3 tane Covid-19 vakası tespit edildi. Onların da eşlerinin pozitif olduğu tespit edildi. Sağlık Bakanlığımıza, 10 Nisan’da atların bulaş riski taşımadığının göz önünde bulundurularak her türlü tedbiri alarak yarışları yapmak istediğimizi beyan eden bir dosya hazırladık. Ve Tarım Bakanlığımıza da konuyla ilgili bilgilendirme yaptık.”

‘Form düştü’

Antrenör ve at sahibi Mehmet Demir, salgın nedeniyle yarışların iptal edilmesiyle maddi anlamda büyük kayıp yaşadığını belirtti: “Atları da bizleri de etkiledi. Gelirimiz buradan kaynaklanıyor. Bazı atlar formundayken koşamadığı için sorunlar yaşadı. Bence yasağa gerek yoktu. Çünkü biz yasak boyunca her gün gelip idmanlarımızı yaptık.”

‘Çok etkilendik’

Jokey Orhan Demirkıran: “Çok iyi baktığımız ve hazırladığımız bir dişi atımız vardı. Geçen gün ayak problemi yaşadı. Oysa sezona çok iyi girmeyi düşünüyorduk. Salgın bizi çok etkiledi. Yarışlar olsaydı belki böyle olmazdı. Atlar yarışta enerjilerini atıyordu. Tam tarih olmadığı için idmanlarda da yavaş tempo ile çalıştık.”

Nefes sorunu

Atların koşamamasından dolayı nefes problemi yaşadığını belirten antrenör Serdar Demir: “Uzun süredir koşamadıkları için belli bir form sıçraması yaşıyorlar. Bazen sorunlarla karşılaşabiliyoruz. 10 Haziran’da yapılacak yarışta nefes yönünden eksiklik olacaktır. İdman yarışın yerini tutmaz.”

Milliyet’ten Gülten Çoktan Veliefendi Hipodromu’nda jokeylerle konuştu.

Atın aylık masrafı: 7 bin lira

Kendileri için sürecin zor geçtiğini belirten at sahibi Baha Yargı: “Bizim atlarımızın, sporcular gibi tatile çıkma şansı yok. Her gün bakımını yapmak zorundayız. Eğer onları yatırırsak daha ağır sorunlarla karşılaşırız. Pandemi döneminde de hükümetten at başına bir yardım talebimiz olmuştu. Çünkü burada bir atın aylık masrafı 7 bin liranın üzerinde.”