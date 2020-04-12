Salgın hastanelerinde çalışmalar sürüyor

Planlama kapsamında Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastane oluşturulması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sancaktepe’de bulunan havalimanı bölgesinde yapımı devam eden salgın hastanesinde de çalışmalar devam ediyor. Şantiyeden çıkarılan hafriyat kamyonlara yüklenerek başka bir noktaya taşınıyor.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin hava ambulansı uçak için uygun bir mekan, iller arası veya yurt dışı hasta transferi için önemli bir yer olduğunu söylemişti.



Fotoğraflar: Ozan Güzelce - Ünal Çam