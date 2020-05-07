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07.05.2020 - 07:00 |

Salgın hastanelerinde hummalı çalışma

İstanbul’un iki yakasına salgın ve doğal afetlerde kullanılmak için inşa edilen biner yataklı hastanelerin yapımı aralıksız üç vardiye şeklinde sürüyor.

Salgın hastanelerinde hummalı çalışma

4 bin personelin çalıştığı Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatının büyük bir kısmı tamamlanırken, 29 günde inşa edilen yapının içindeki, elektrik su tesisatı ve diğer çalışmalar devam ediyor. Dış kısımda ise çevre düzenlemesi etap etap ilerliyor.

Sancaktepe’deki bin yataklı hastane inşaatında da bina tamamlanma aşamasına geldi. Hastane yolları ve çevre düzenlemesi için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Her iki hastanenin de 24 Mayıs’a kadar tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Salgın hastanelerinde hummalı çalışma

 

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