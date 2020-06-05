Salgın sürecinde hastalıklar ilerledi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan, karantina sürecinde, Parkinson ve

Alzheimer hastalarının durumunun bir hayli ilerlediğini söyledi. Koronavirüs salgını süresince evlerinden çıkamayan Alzheimer ve Parkinsan hasta ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştıracak, merak ettikleri sorulara yanıt verecek ve bu dönemde endişelerini azaltacak iki mobil uygulama hayata geçti. Alzheimer hastaları için hazırlanan ‘Alzheimer’ın Sesi’ ve Parkinson hastaları için hazırlanan ‘Parkinson’da Yanımda’ uygulamalarıyla hasta, hasta yakını ve hekimlere birçok fayda sağlanması amaçlanıyor.

‘Çevresini etkiliyor’

Abdi İbrahim Merkezi Sinir Sistemi Bölüm Direktörü Cenkay Türedi, iki çalışmayı şöyle anlattı; “Alzheimer hastalığı, orta evreden itibaren ‘kişi’ hastalığı olmaktan çıkıyor ve hastanın çevresindekileri etkilemeye başlıyor. Biz de onların mücadelesini gördük ve Alzheimer’ın Sesi mobil uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamada, Alzheimer hastaları hastalık ve hastalık süreci ile ilgili klinik bilgilere ulaşabilecek. Hasta yakınları da hastalıkla yaşama dair güvenlik, kişisel bakım, beslenme, uyku düzeni, yasal süreçler hakkındaki sorulara cevap bulacak hekim videolarına erişebilecek. ‘Parkinson’da Yanımda’ uygulamasında da, videolar ile hastaların daha çok hareket etmelerini amaçlıyoruz. Yine uygulamadaki ilaç hatırlatıcısı sayesinde ilaçlarını düzenli bir şekilde alabilecekler. Uygulamada hastalar semptom durumlarını haftalık olarak aplikasyondaki test aracılığıyla bildirebiliyor. Ayrıca tremor (el titremesi) testi de bu aplikasyonda yer alıyor. Uygulama, Parkinson hastalarının yüzde 80’ninde görülen tremorun şiddetini ölçümleyebiliyor.”

‘OLUMSUZ ETKİLENDİLER’

Uygulamaya katkı sağlayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan, ülkemizde yaşam süresinin uzaması nedeniyle hastalıkta görülme sıklığının belirgin olarak arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bugün için Türkiye’de yaklaşık 600 bin Alzheimer, 150 bin Parkinson hastası bulunuyor.Bu hastalıklar tüm aileyi etkileyen hastalıklar olduğundan yaklaşık 750 bin aile bu hastalıklarla mücadele ediyor diyebiliriz. Maalesef hem Alzheimer hem de Parkinson hastaları pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilendi. Yemek ve uyku düzeninin tüm ailede bozulmuş olması, sokağa çıkıp yürüyüş yapamıyor olmaları, doktor kontrolüne gidememeleri ve çocuklarının ve torunlarının onları ziyaret edememiş olması oldukça sıkıntılı bir durum. Üzülerek söylemem gerekir ki son birkaç haftadır bize muayene için gelen Parkinson ve Alzheimer hastalarının durumunun bir hayli ilerlemiş olduğunu gördük. Maalesef 65 yaş üstünün dışarı çıkamama süreci uzarsa durumları daha da kötüye gidecektir.”