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14.04.2020 - 07:00 | | CİHAT ASLAN İstanbul

Salgına ‘online’ ruhsal destek

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde koronavirüs salgını sürecinde oluşabilecek ruhsal sıkıntı ve problemlerin çözümü için destek programı başlatıldı. Programa başvuranlar, koronavirüs belirtileri taşıdığını düşünerek bulaştırmakla ilgili kaygılarını paylaşıyor.

Salgına ‘online’ ruhsal destek
CİHAT ASLAN İstanbul

 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi uzmanları, ruh sağlığı alanında çalışan meslek örgütleri ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Programı tarafından ‘Korona Virüs Enfeksiyonu Online Ruhsal Destek Programı’ oluşturdu. Program kapsamında, salgından etkilenen vatandaşlar “0850 305 00 34” numaralı hat üzerinden uzmanlara ulaşıyor.

İki basamak

Prof. Dr. Tamer Aker, program hakkında Milliyet’e şu bilgileri verdi: “Programımızı mevcut psikiyatrik hastalığı olup bir şekilde ilaç tedavisi ya da terapisine ara verilenler, uyku, dikkat bozukluğu, korku, çaresizlik gibi ruhsal tepkilere bağlı sorunları olanlar, yardım almaktan çekinen ve alamayan engelliler arıyor.

Arayan kişilerde korku, kaygı, tahammülsüzlük, öfke, dikkat bozukluğu, çaresizlik, donukluk gibi tepkilerle karşılaşırsak, ilk aşamada birkaç seans değerlendirme ve uygulamayla kişiye yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İlk basamakta kişiyi değerlendirip risk durumuna göre yönlendiriyoruz. Sorunları hâlâ devam ediyorsa da, terapi veya tedavi görüşmeleri için ikinci basamağa yönlendiriyoruz. Kişinin kendisine veya çevresine zarar verme riski varsa, sağlık çalışanı ise koronavirüs tanısı almışsa, psikiyatrik veya diğer tıbbi hastalıkları varsa ikinci basamak hizmetler için yönlendiriyoruz.”

Eminönü’nde aynı görüntü

İstanbul, koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla haftaya sakin başladı, ancak özellikle Eminönü ve çevresi gibi gözde bölgelerde yoğunluk görüldü. Kadıköy’de ise Altıyol ve rıhtım sakinliğini korurken, Bağdat  Caddesi üzerinde bazı marketlerin önünde vatandaş ve araç yoğunluğu gözlendi. Öte yandan Beyoğlu’ndaki Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddeleri, bugünden itibaren 14 gün süreyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yaya trafiğine kapatıldı.- İSTANBUL AA

Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
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