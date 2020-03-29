Salgından önce salgından sonra

Tüm dünyadaki bilim insanları, doktorlar ve siyasetçiler de çok kolay ve çok çabuk bulaşan koronavirüsle mücadelenin en etkili yolunun sosyal mesafe yani eve kapanmak olduğunu sürekli söylüyor. Bu nedenle de kalabalıklarıyla ünlü büyük şehirlerdeki meydanlar, caddeler, çarşılar da boş kalıyor. İstanbul’un sembollerinden olan, ticaretin yoğun yaşandığı merkezlerden Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’nda da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kepenkler indirildi. Normal zamanlarda yerli-yabancı binlerce insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’na da şimdilerde yalnızlık ve sessizlik hakim.