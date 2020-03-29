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29.03.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM

Salgından önce salgından sonra

İstanbul’un sembollerinden olan, ticaretin yoğun yaşandığı merkezlerden Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’nda da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kepenkler indirildi.

Salgından önce salgından sonra
ÜNAL ÇAM

Tüm dünyadaki bilim insanları, doktorlar ve siyasetçiler de çok kolay ve çok çabuk bulaşan koronavirüsle mücadelenin en etkili yolunun sosyal mesafe yani eve kapanmak olduğunu sürekli söylüyor. Bu nedenle de kalabalıklarıyla ünlü büyük şehirlerdeki meydanlar, caddeler, çarşılar da boş kalıyor. İstanbul’un sembollerinden olan, ticaretin yoğun yaşandığı merkezlerden Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’nda da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kepenkler indirildi. Normal zamanlarda yerli-yabancı binlerce insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’na da şimdilerde yalnızlık ve sessizlik hakim.

Salgından önce salgından sonra

Salgından önce salgından sonra

Salgından önce salgından sonra

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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