‘Salgının sonu yakın’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:

BAŞTAKİNDEN ZOR: Bugün biz ve dünya, virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor dönemdeyiz. Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Kesin olan sizin yardımınız olmadan bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğidir. HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.

YIL SONUNDA SONUÇ ALINIR: Bitmemiş salgın yoktur. Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğuna işaret etmekte. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek. Aşı konusunda yansıyan bilgiler umut veren, çare bildiren bilgiler. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Şu anda hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Sinovac aşısının Türkiye’deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi’nde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Görünen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki aylarda hastalığa yakalanmama gayreti içinde olalım. Erken dönemde emin olduğumuz aşıyı temin etme noktasında da bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.

ANKARA KONTROL ALTINDA: Ankara’nın son hafta kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Gelecek haftadan sonra bu stabilleşen Ankara’nın durumunun aşağıya doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul’da son hafta artış trendi azaldı, önümüzdeki haftalar son derece önemli.

‘Temaslının izolasyonu 7. gün son bulacak’

SEMPTOMU OLMAYANDAN NUMUNE: Özellikle salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna başvurduğunda tanısı pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz ve organize ediyoruz. Bunu yüzde yüz yapamayan illerimiz var. Evine gönderilen kişinin temaslarını tespit edip semptomu olanlardan numune alıyoruz. Bugün bilim kurulumuz özellikle temaslı olup semptomu olmayan kişilerden de 6’ncı ya da 7’nci gün numune almayı önerdi. Negatif çıkarsa izolasyonu da son bulacak. Pozitif vakaları gizleyerek salgını önleyemezsiniz.