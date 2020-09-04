04.09.2020 - 10:58 | | DHA
Saman balyaları arasından uyuşturucu çıktı
Adıyaman’da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden, 2'si tutuklandı.
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan M.C.'ye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, saman balyaları arasına ve köpek kulübesine saklanmış 6 kilo 874 gram esrar ile 1 tabanca, 8 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
M.C. ile C.Ş. ve K.A., gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve C.Ş., mahkemece tutuklandı. K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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