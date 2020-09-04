Saman balyaları arasından uyuşturucu çıktı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan M.C.'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, saman balyaları arasına ve köpek kulübesine saklanmış 6 kilo 874 gram esrar ile 1 tabanca, 8 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

M.C. ile C.Ş. ve K.A., gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve C.Ş., mahkemece tutuklandı. K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.