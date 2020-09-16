MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı!
ABONE OL
16.09.2020 - 12:16 | | DHA

Şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı!

Ankara’da şampuan kutusu plastikleri ile kapıları açıp girdikleri 11 evden 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 5 kadın, polisin takibiyle gözaltına alınıp, tutuklandı.

Şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı!

Kent genelinde ağustos ayında evden hırsızlık olayları artarken, 11 evin soyulma yönteminin benzer olduğu belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, soyulan evlerin bulunduğu çevrede yaklaşık 30 kilometre boyunca 123 ayrı güvenlik kamerasını inceledi. Teknik takip ve inceleme sonucunda şüphelilerin B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G. adlı kadınlar olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve takibe alınan 5 kadın, hırsızlık amacı ile girdikleri bir apartmanda, daire kapısını zorladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, çeşitli tarihlerde şampuan kutusundan kestikleri sert plastik ile kapılarını açtığı 11 evi soyduğu belirlendi. Yaklaşık 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra izlerini kaybettirmek için taksiye bindikleri belirlendi. Şüpheli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

Rezalet anı kamerada! Tacizi kaydettiBeyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canlı yayında şok iddia! 'Eşimi boşayacağım deyip evine çağırdı'

Canlı yayında şok iddia! 'Eşimi boşayacağım deyip evine çağırdı'

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Hakkari'de PKK'nın katlettiği siviller anıldı

Hakkari'de PKK'nın katlettiği siviller anıldı

Sıradaki Haber