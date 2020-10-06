Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.
Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.