MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı
ABONE OL
06.10.2020 - 10:21 | | AA

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı

Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.

Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

 

Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı izle... CNN Türk canlı yayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı izle... CNN Türk canlı yayın

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Sakarya’da parti! Polis görüntüleri paylaşanların peşinde

Sakarya’da parti! Polis görüntüleri paylaşanların peşinde

Sıradaki Haber