MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon
ABONE OL
02.12.2020 - 16:28 | | AA

Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli Sivas ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf, emekli askeri personel ve meslekten ihraç edilenlerin bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldıTeke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet