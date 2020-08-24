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24.08.2020 - 17:34 | | İHA

Samsun'da 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunundan can verdi!

Samsun’un Terme ilçesinde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunundan can verdi!

Olay, Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi’nde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki Doğan Yılmaz, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu bir anda yere yığıldı. Tarladaki fındık toplayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil ambulans ekipleri çağrıldı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olarak Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı Doğan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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