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02.09.2020 - 09:16 | | AA

Samsun'da 38 araca cezai işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 38 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun'da 38 araca cezai işlem uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetim yaptı.

Ekipler, vatandaşlara salgın ile mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti de yürüttü. 1278 toplu taşıma aracı denetlendi, 38 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, salgını azaltma ve kontrol altına almaya yönelik faaliyetler planlanmaya ve uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

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