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07.09.2020 - 02:08 | | DHA

Samsun'da acı olay... Kaza yapan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki, Gülbeyaz Çetin (55) hayatını kaybetti, oğlu Ramazan Çetin (22) ağır yaralandı.

Samsun'da acı olay... Kaza yapan traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralı

Kaza saat 13.30 sırlarında, ilçeye bağlı Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada traktörde bulunan anne Gülbeyaz Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ramazan Çetin ise ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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