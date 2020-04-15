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15.04.2020 - 10:14 | | İHA

Samsun'da aranan corona hastası Konya'da tedavi altına alındı

Samsun'da corona virüsü (Covid-19) hastası olan, kiraladığı araçla il dışına çıkan ve polisi alarma geçiren şahsın Konya'ya gittiği, burada hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Samsun'da aranan corona hastası Konya'da tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da önceki akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesine gitti. Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği söylendi. Dün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp corona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.'ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi.

Yapılan araştırma sonucu U.K.'nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya'nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun'a dönmek için yola çıktığı tespit edildi. Polis telsizlerinden ekiplere anons yapılarak U.K.'nin geldiği istikamet bildirildi ve kendisine dikkatli yaklaşılması istendi.

Ancak yapılan araştırmalarda U.K.'nin gece Konya'ya gittiği, kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda bir hastaneye gidip tedavi altına alındığı öğrenildi.

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