Samsun'da DEAŞ operasyonda 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Tespit edilen adreste bulunamayan 3 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.