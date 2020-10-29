29.10.2020 - 12:06 | | AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu! 5 gözaltı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
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