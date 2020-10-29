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29.10.2020 - 12:06 | | AA

Samsun'da DEAŞ operasyonu! 5 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu! 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Son dakika... Fransa'da bıçaklı saldırıSon dakika haberine göre, Fransa'nın Nice kentindeki bir kilise yakınlarında gerçekleşen saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi.
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