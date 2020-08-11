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11.08.2020 - 09:16 | | AA

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

 

O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.
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