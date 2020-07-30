Samsun'da evinin önünden kaybolan kız çocuğu, ormanda uyurken bulundu

İlçeye bağlı Tuzaklı Mahallesi'nde M.G., dün akşam saatlerinde evinin önünde oynadığı sırada aniden kayboldu. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, küçük çocuğu aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, aile durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı tarama yapan jandarma, 5 saat sonra, M.G.'yi, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken buldu. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilip, durumunun iyi olduğu belirlenen M.G., ailesine teslim edildi.