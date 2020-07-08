MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da feci kaza! 5 kişi ağır yaralı
ABONE OL
08.07.2020 - 08:58 |

Samsun'da feci kaza! 5 kişi ağır yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre, Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da feci kaza! 5 kişi ağır yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 27. kilometresi Çınarlık mevkisinde saat 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Aydın Dalkıç, idaresindeki 06 BZY 612  plakalı Fiat marka otomobil demir bariyerlere çarpıp devrildi.

Samsunda feci kaza 5 kişi ağır yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Aydın Dalkıç, eşi Arzu Dalkıç (30), çocukları Emir Berk Dalgıç (9), Muhammet Efe Dalgıç (9) ve sürücünün ablası Aysel Söyler (51) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milliyet'te Gündem (8 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da feci kaza! 5 kişi ağır yaralı

Samsun'da feci kaza! 5 kişi ağır yaralı

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Son dakika! Patlamada ölenin ailesine milyonluk dava

Son dakika! Patlamada ölenin ailesine milyonluk dava

Sıradaki Haber