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21.03.2020 - 09:07 | | İHA

Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Samsun’un Bafra ilçesinde ticari araç ağaca çarparken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, dün gece geç saatlerde Kızılırmak Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adaköy Mahallesi'nden Bafra istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında bulunan ağaca çarparak tarlaya devrildi.

Kazada Furkan Ekbul olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Çağlar Varol ve Ahmet Uğur Eren olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Furkan Ekbul’un cesedi jandarma olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Uğur Eren burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Furkan Ekbul'un üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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