Samsun'da fenalaşıp raylara düştü, ölümden döndü

Samsun Türk-İş durağında tramvay bekleyen kadın, bir anda fenalaşarak rayların üzerine düşüp baygınlık geçirdi. Durağa 10 metre yaklaşan tramvayın vatmanı Merve Yıldız Öker, bir kişinin rayların üzerinde yattığını fark etti.

Tramvayı durduran Öker, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, olay, durağın güvenlik kamerasına yansıdı.