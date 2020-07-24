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24.07.2020 - 10:55 | | İHA

Samsun'da fuhuş operasyonu! 2'si kadın 10 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da fuhuş operasyonu! 2'si kadın 10 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhuş için yer temin etmek, fuhşa aracı olmak ve kadın ticareti" suçlarından 3 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si kadın 10 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

 

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