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03.02.2021 - 17:37 | | AA

Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı!

Karadeniz kenti Samsun'da vatandaşlar hava sıcaklığını fırsat bilerek Atakum sahilinde akın etti. Güneşli havanın keyfini çıkaran kalabalık Akdeniz'i aratmadı.

Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı!
Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı!
Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı!
Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı!
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Kış mevsimi olmasına rağmen Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olan hava sıcaklığı Samsun'da 23 dereceleri buldu.

Şubat ayında yüksek hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.

Vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.

Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü.

 

 

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