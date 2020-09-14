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14.09.2020 - 09:35 | | İHA

Samsun'da kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti!

Samsun'da kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti!

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu Eymen Hammamı ağır yaralandı. 112'ye ait ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Eymen Hammamı yapılan müdahalelere rağmen akşam saat 21.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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