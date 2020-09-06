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06.09.2020 - 16:56 | | DHA

Samsun'da koca dehşeti! 8 yıllık eşini bıçakladı

Samsun'da bir kişi, evlerinde tartıştığı 8 yıllık eşini bıçakla ağır yaraladı.

Samsun'da koca dehşeti! 8 yıllık eşini bıçakladı

Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. (46) adlı şahıs evlerinde tartıştığı 8 yıllık eşi 1 çocuk annesi N.Ç.'yi (36) bıçakla yaraladı. 3 yerinden yaralanan N.Ç., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan öfkeli koca ise polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Z.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

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