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20.07.2020 - 11:49 | | İHA

Samsun'da korkunç olay! Genç kadın asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 30 yaşındaki bir kadın evinin yanındaki kilerde asılı halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da korkunç olay! Genç kadın asılı halde ölü bulundu

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Ambarpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Hayriye Eroğlu yakınları tarafından evinin yanındaki kiler olarak kullandıkları yerde iple asılı halde bulundu. Olay, 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Hayriye Eroğlu'nun ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.
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