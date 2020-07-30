30.07.2020 - 17:56 | | DHA
Samsun'da mesafesiz bayram alışverişi
Samsun'da Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Mecidiye Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu.
Samsun'da bayram öncesi, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı ve pazar yerlerini tercih etti. Kentin işlek caddelerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddesi ile alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Trafiğe kapalı olan ve birçok mağazanın bulunduğu Mecidiye Caddesi'ndeki yoğunluk ise dikkat çekti. Vatandaşların birçoğu maske takarken, kalabalığa rağmen maske takmayanların da olduğu görüldü.
Alışveriş sırasına giren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uymadı.
İkra Nur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor!Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı.