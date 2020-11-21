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21.11.2020 - 10:09 | | DHA

Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

Samsun'da Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' adlı yavru köpeğin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek. Veteriner Hekim Mustafa Kanat "Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize" dedi.

Samsun'da, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

Samsun Havsa ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı yavru köpek bulanlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği’ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpeği, Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğine getirildi. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk'un tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek, takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek. 

'MUHTAÇ OLMADAN HAYATINI DEVAM ETTİREBİLİCEK'

Protez tedavisi için geriye kalan kemiklerin iş görebilir olması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Pamuk'un ön uzuvlarının olduğu kısma bir tekerlekli sandalye yapılarak kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebileceğini öngörüyorum ben. Pamuk'un durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi başına yiyip içmeye başladı. Pazar günü tekrar kan tahlilleri yapılacak, eğer sonuçlar iyi çıkarsa hafta içi yeniden bir ameliyat olacak. Bu ameliyatta geriye kalan kemik dokuları uzaklaştırılacak" dedi. 

'YAŞAMASI BİR 'MUCİZE'

Pamuk'un zorlu bir süreci aşarak bugüne geldiğini söyleyen Kanat, "Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek almadan kopan uzuvlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarmış bir köpek. Bu gibi vahşi olaylar öbür dünyada zaten karşılıksız kalmayacaktır. Fakat bu dünyada da bir karşılığı olması için inşallah bir an önce Hayvan Hakları Yasası çıkar" diye konuştu.

Samsunda, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

Samsunda, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

Samsunda, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

Samsunda, patileri kesilen yavru köpek, hayati tehlikeyi atlattı

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