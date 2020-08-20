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20.08.2020 - 16:25 | | DHA

Samsun'da rahatsızlanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi

Samsun’da polis memuru Ahmet Ali Aydemir (42), rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir’in şeker hastası olduğu öğrenildi.

Samsun'da rahatsızlanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Ali Aydemir, rahatsızlanınca ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü. Şeker hastası olduğu öğrenilen Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası polis Ahmet Ali Aydemir’in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.
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