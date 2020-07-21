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21.07.2020 - 12:13 | | DHA

Samsun'da sahte kimlikle yakalandı, üzerinden 3 bin TL sahte para çıktı

Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada 3 bin TL sahte banknotlar ele geçirildi. 1'i sahte kimlikli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da sahte kimlikle yakalandı, üzerinden 3 bin TL sahte para çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus polisi, dün gece saatlerinde Canik ilçesinde uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan E.Ç.'nin kimlik tespitini yapan ekipler, kimlik bilgileri ve fotoğrafın uyuşmadığını belirledi. Yapılan çalışma sonucu kimliğin sahte olduğu belirlendi. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, gerçek banknotlarla karıştırılmış vaziyette 3 bin TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç. ve F.C'nin sorgusu sürüyor.

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