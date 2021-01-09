Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis tarafından otomobilde ve 2 şüpheli üzerinde arama yaptı. Yapılan incelemede 230 adet sahte 50 lira ele geçirerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorguları için emniyete götürüldü.