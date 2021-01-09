MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar
ABONE OL
09.01.2021 - 20:10 | | DHA

Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce 4 kez 'Parada sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheliyi yakalayarak 230 adet 50 lira ele geçirdi.

Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis tarafından otomobilde ve 2 şüpheli üzerinde arama yaptı. Yapılan incelemede 230 adet sahte 50 lira ele geçirerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorguları için emniyete götürüldü.

 

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyanın umudu Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı ortaya çıktı

Dünyanın umudu Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı ortaya çıktı

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar

Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet