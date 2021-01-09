09.01.2021 - 20:10 | | DHA
Samsun'da sahte para operasyonu! Böyle yakalandılar
Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce 4 kez 'Parada sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheliyi yakalayarak 230 adet 50 lira ele geçirdi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis tarafından otomobilde ve 2 şüpheli üzerinde arama yaptı. Yapılan incelemede 230 adet sahte 50 lira ele geçirerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorguları için emniyete götürüldü.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.