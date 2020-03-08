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08.03.2020 - 16:26 | | İHA

Samsun'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Samsun'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Okan Orhan ve Suat Orhan kardeşler ile Kudret C. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Kudret C., Okan ve Suat kardeşlere silahla ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Okan Orhan hayatını kaybederken, kardeşi Suat Orhan ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun’a sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

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