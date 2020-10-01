MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da 'torbacı' operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
ABONE OL
01.10.2020 - 11:28 | | AA

Samsun'da 'torbacı' operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da 'torbacı' operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atakum ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T. ve A.B'nin bulunduğu aracı İncesu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 630,41 gram, M.T'nin ikametinde ise 35,80 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi alınan E.A. ve C.A'nın bulunduğu aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 72 uyuşturucu hap buldu.

E.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, 3 bin 256 uyuşturucu hap ve 36,72 gram hap tozu ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçtiBeyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Gündem çok yoğun

TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Gündem çok yoğun

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Sıradaki Haber