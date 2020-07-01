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01.07.2020 - 11:46 | | İHA

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Tuvalet deliğinde ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yakalanmamak için uyuşturucuyu tuvalet deliğine atmışlar.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Tuvalet deliğinde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da polis sokak satıcılarına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.Ö., R.T., O.D., R.D., A.A., ve Ü.Y. ile ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda; 7 bin 324 adet ekstasy hap, 35,16 gram bonzai, 3,43 gram skunk maddesi, 71 adet sentetik ecza hap elde edildi. Operasyon sırasında evine baskın düzenleyen bazı kişileri uyuşturucuyu tuvalet deliğine atması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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