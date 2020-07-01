01.07.2020 - 11:46 | | İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Tuvalet deliğinde ele geçirildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yakalanmamak için uyuşturucuyu tuvalet deliğine atmışlar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da polis sokak satıcılarına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.Ö., R.T., O.D., R.D., A.A., ve Ü.Y. ile ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda; 7 bin 324 adet ekstasy hap, 35,16 gram bonzai, 3,43 gram skunk maddesi, 71 adet sentetik ecza hap elde edildi. Operasyon sırasında evine baskın düzenleyen bazı kişileri uyuşturucuyu tuvalet deliğine atması dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.