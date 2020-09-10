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10.09.2020 - 09:45 | | AA

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Yakalandılar

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Terzili ve Çamaltı mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 401 kök Hint keneviri, 7 kilo 260 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ve S.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. O.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kendi tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı olduSİVAS'ta elektronik teknikeri Furkan Keskin'in (25), kendisinin tasarlayıp, yaptığı 'chopper' tarzı motosiklete benzer bisikleti ilgi gördü. Bisikletin yapımı için yaklaşık 300 TL harcayan Keskin, modelini zamanla daha da geliştirmek istediğini söyledi.
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