Samsun Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, internet Ã¼zerinden kumar ve bahis oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. Ã‡evrimiÃ§i Yasa DÄ±ÅŸÄ± Bahisle MÃ¼cadele BÃ¼rosu ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 3 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonunda ÅŸÃ¼phelileri tespit etti.Â Â

Teknik ve fiziki takibe alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden G.E.,Â G.M. ve S.M.â€™nin, KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸayan akrabalarÄ± S.Ä°, N.Ä°. ve D.Ä°. ile birlikte hareket ettikleri saptandÄ±.

KÄ±brÄ±sâ€™ta yaÅŸayan ÅŸÃ¼phelilerin Samsunâ€™a gelmesi Ã¼zerine operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basan polis, 6 ÅŸÃ¼pheliyi Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi KadÄ±kÃ¶y Mahallesiâ€™nde bir evdeÂ yakaladÄ±.



Evde yapÄ±lan aramada bulunan cep telefonlarÄ±, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlar ve ziynet eÅŸyalarÄ±, bir miktar para ve kiralÄ±k kasa kartÄ±na el konuldu. ÅžÃ¼pheliler, sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â