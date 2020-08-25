25.08.2020 - 12:16 | | İHA
Samsun'da yolcu minibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirköprü-Durağan karayolunun 8. kilometresi, Yağınözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Yolcu (37) idaresindeki 55 PN 877 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Necip Öztürk'ün kullandığı 34 GB 3392 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolculardan Naciye K. olay yerinde can verirken, sürücü Dursun Yolcu, Hikmet Köseli (64), Hanife Özdemir (68), Hasan Özdemir (66), Osman Arslan (65) ve Ümmühan Arslan (65) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Abdulkadir Selvi'nin muhalefet yorumuGazeteciler Abdulkadir Selvi ve Avni Özgürel CNN Türk'te Uğur Önver'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili, muhalefetin iyi bir sınav vermediğini söyledi. Özgürel de, bu konunun Türkiye'de ortak bir mesele olduğu belirterek, 'Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum' dedi.