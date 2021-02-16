16.02.2021 - 09:21 | | AA
Samsun'da yüz yüze eğitime kar engeli! 2 gün ara verildi
Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verildiği duyuruldu.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.