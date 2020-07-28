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28.07.2020 - 13:14 | | İHA

Samsunlu şehit Caner Mayendağı'nın baba evinde helallik alındı!

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Samsunlu Caner Mayendağı'nın naaşı evinin önüne getirilerek yakınlarından helallik alındı.

Samsunlu şehit Caner Mayendağı'nın baba evinde helallik alındı!

Dün askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirilen Şehit Caner Mayendağı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin naaşı bu sabah İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Şehidin naaşı annesi Güngör Göksert, baba Levent Mayendağı, kardeşi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından burada karşılandı. Evin önünde şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından helallik alındı.

Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına alınan naaş, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Büyük Cami’ye götürüldü. Şehidin Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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