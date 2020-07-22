Sanal bahis çetesine operasyon! 13 kişi tutuklandı

İnternet üzerinden “Sanal Bahis” oynatan şebekelere yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Siber polisi, 6 ay önce izini belirlediği bir şebekeyi teknik ve fiziki takiple izlemeye aldı. Yapılan takip çalışmalarında şebekenin polis takibine yakalanmamak ve bahis oynayan kişilerin kimliklerini gizli tutmak için çağrı merkezi kurarak “canlı destek hattı” hizmeti verdiği tespit edildi. Bahis oynayacak olan kişilerle canlı destek hattı üzerinden görüşerek, bahis için yatırılacak paraları bankalardaki QR kod sistemi üzerinden sisteme aktardığı ve bahis kazanan kişilerin ödemelerini de aynı şekilde QR kod sistemi ile ödediği belirlendi.

Öte yandan işlemler için farklı banka ATM’lerine 6 bin lira maaş karşılığında eleman yerleştirdiği tespit edildi.

Altı ay boyunca yapılan takip çalışmalarında 5 milyon liralık bir kazanç elde ettiği tespit edilen şebekenin, paraları güvenli ev adı verilen adreslerde sakladığı da belirlendi.

İstanbul’da 12 ilçede yapılandığı tespit edilen şebeke için 7 Temmuz günü operasyon düzenlendi. Ekipler şebekenin belirlenen 38 üyesinin tamamını yakalayıp gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 122 mermi, 38 telefon, 78 sim kart, 50 taşınabilir modem, 11 bilgisayar ele geçiren polis, şebekenin güvenli evinde çantalar içerisinde bulduğu 320 bin liraya da el koydu. Şebekenin ele geçirilen 50 taşınabilir modemi, elektronik para alışverişi işlemlerinde kullandığı ve bazı müşterilerine elektronik para üzerinden hizmet verdiği de tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 25 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanıp yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

Öte yandan Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis adreslerde yaptığı aramalarda, 11 bin 800 lira, kuru sıkı tabanca, monitör, kasa, hard disk ile 4 cep telefonuna el koydu.