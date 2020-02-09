MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sanatın renkli yüzü Kütahya
ABONE OL
09.02.2020 - 07:00 |

Sanatın renkli yüzü Kütahya

Kütahya Belediyesi tarafından Türk minyatür ustası, ressam, müzehhip ve neyzen Ahmet Yakupoğlu adına bir dizi kültür sanat etkinliği düzenleniyor. Bu kapsamda Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu’nun açılışı 12 Şubat’ta Hezar Dinari Kültür Markezi’nde gerçekleştirilecek.

Sanatın renkli yüzü Kütahya

Sanatın tüm renklerinin hissedileceği kültür sanat sezonu Dilek Türkan Konseri ile başlayacak. Kütahya’nın kültür sanat vizyonunu ön plana çıkarmayı hedefleyen programda Germiyan Sokak, Mehmet Gürsoy ve İsmail Yiğit gibi UNESCO sanatçılarının çini atölyelerine ziyaret gerçekleştirilecek.

 

Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaçakçılık çetesinin deposundan çıktı

Kaçakçılık çetesinin deposundan çıktı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Suriye sınırında insanlık dramı

Suriye sınırında insanlık dramı

Sıradaki Haber