Sanatın renkli yüzü Kütahya

Sanatın tüm renklerinin hissedileceği kültür sanat sezonu Dilek Türkan Konseri ile başlayacak. Kütahya’nın kültür sanat vizyonunu ön plana çıkarmayı hedefleyen programda Germiyan Sokak, Mehmet Gürsoy ve İsmail Yiğit gibi UNESCO sanatçılarının çini atölyelerine ziyaret gerçekleştirilecek.