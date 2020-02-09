09.02.2020 - 07:00 |
Sanatın renkli yüzü Kütahya
Kütahya Belediyesi tarafından Türk minyatür ustası, ressam, müzehhip ve neyzen Ahmet Yakupoğlu adına bir dizi kültür sanat etkinliği düzenleniyor. Bu kapsamda Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu’nun açılışı 12 Şubat’ta Hezar Dinari Kültür Markezi’nde gerçekleştirilecek.
Sanatın tüm renklerinin hissedileceği kültür sanat sezonu Dilek Türkan Konseri ile başlayacak. Kütahya’nın kültür sanat vizyonunu ön plana çıkarmayı hedefleyen programda Germiyan Sokak, Mehmet Gürsoy ve İsmail Yiğit gibi UNESCO sanatçılarının çini atölyelerine ziyaret gerçekleştirilecek.