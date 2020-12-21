MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı
ABONE OL
21.12.2020 - 16:26 | | DHA

Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı

Şanlıurfa’da, sanayi sitesinde bekçilik yapan Mahmut Suna (34), dün sokak kısıtlamasında alanı gezdiği için uyardığı Mehmet (27) ile Halil Balıkan (30) kardeşleri bugün aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı

Olay, dün akşam, Paşabağı Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bekçilik yapan Mahmut Suna, iddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, alanı gezen 2 kardeşi uyardı. Bu sırada bekçiyle tartışan kardeşler, olay yerinden ayrıldı. Bugün sanayiye tekrar gelen Mehmet ve Halil Balıkan, bekçiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bekçi Suna, kavga sırasında 2 kardeşi bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Kardeşleri kanlar içinde gören esnafın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan kardeşlerden Mehmet Balıkan, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Halil Balıkan ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanan kardeşlerden Mehmet Balıkan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kardeşleri yaralayan Mahmut Suna ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet