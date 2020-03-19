Sancaktepe Belediyesi koronavirüse karşı topyekün savaş açtı

Başkan Av.Şeyma Döğücü’nün talimatları çerçevesinde virüsün ilçede yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla belediye tarafından bir takım tedbirler alındığı bildirildi.

Bu tedbirler çerçevesinde;

Bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,siyasi parti merkezleri 78 okul,73 camii ve 5 cemevi nano teknolojisi ile dezenfekte edilmiştir.Ayrıca Belediye hizmet binasına gelen vatandaşların yoğun olduğu noktalara,koridorlara ve WC’lere hijyen sağlamada kolaylık sunan el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Belediyemize ait tüm toplu taşıma araçları belli periyotlarda dezenfekte edilmektedir.

İlçede bulunan Meydanlar, cadde - sokaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı alanlar ve çöp Konteynırları Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilip yıkanılmaktadır.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımıza ve belediye personelimize alınacak tedbirler ve yapılması gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bilgilendirici Afiş, Kitapçık, Broşür ve el ilanlarının dağıtımı yapılıp, ilçemizdeki mevcut tüm görsel mecralara konu ile alakalı görseller girilmiştir.

İlçede vatandaşlara yönelik içinde sabun, ıslak mendil ve dezenfektan ürünlerinin bulunduğu çantalar dağıtılmıştır.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılması planlanan tüm kültür, sanat, eğitim, kütüphane ve spor faaliyetlerine ara verilmiştir.

SANCAKTEPE’DE ACİL PANİK BUTONU DEVREDE

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası İlçemizde yaşayan yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve 60 yaş üstü vatandaşlara daha rahat ulaşabilmek,evlerinde çıkmalarını önlemek ve anında müdahale etmek amacıyla Acil Panik Butonu sistemi uygulaması başlatıldı.Vatandaşlarımızın evlerine kurulan sistem sayesinde vatandaşlarımız butona basarak herhangi bir acil durum sırasında ekiplerimize haber verecek ve onlara kolayca ulaşılabilecek.Oluşabilecek ani durumlarda sistem, çağrı merkezine ve entegre edilmiş olan ambulans ekibine sinyal vererek, eve doktor ve ATT uzmanı gitmesini sağlayacak.Ayrıca yaşlı vatandaşlarımızın talepleri çağrı merkezimiz tarafından kayıt edilerek, ekiplerimizce ihtiyaçları giderilecektir.