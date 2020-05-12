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12.05.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Sancaktepe Hastanesi’nin % 80’i tamamlandı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle yapımına 9 Nisan’da başlanan Sancaktepe Hastanesi’nin yüzde 80’i tamamlandı.

Sancaktepe Hastanesi’nin % 80’i tamamlandı
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan sekiz bloktan oluşacak bin 8 yataklı hastanenin çatısı örüldü. Toplam 184 bin metrekare alan üzerine kurulan hastanenin 70 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Her odası yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek şekilde tasarlanan hastanede ameliyathaneler, MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, eko ve ultrason sistemleri bulunuyor. Tam teşekküllü bir hastane altyapısıyla hizmet sunacak hastanenin inşaatında 4 bin işçi, üç vardiya şeklinde çalışıyor.


Sancaktepe Hastanesi’nin % 80’i tamamlandı



TIR dolusu bitki

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatının ise yol ve otopark bölümlerinin bir kısmı tamamlandı. Hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yollar asfaltlandı ve açık otopark bölümü de büyük oranda tamamlandı. Dün bir tır dolusu bitki de peyzaj için getirildi.

 Fotoğraflar: Ünal Çam, Gökhan Karakaş

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